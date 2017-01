Iljo Keisse behoudt leiding in Bremen

Door: redactie

14/01/17 - 10u37 Bron: Belga

Iljo Keisse (archieffoto). © photo news.

Zesdaagse Bremen Iljo Keisse is ook na de tweede dag leider in de zesdaagse van Bremen. Hij staat met zijn Duitse partner Marcel Kalz in dezelfde ronde als de Nederlands-Duitse tandem Wim Stroetinga/Leif Lampater maar ze totaliseren meer punten (124 tegen 103).