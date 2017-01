"Hard fietsen kán ik, nu nog winnen"

Joeri De Knop in Benidorm

Een nieuw begin. Het is waar Guillaume Van Keirsbulck, fysiek én mentaal scherper dan ooit, op hoopt bij Wanty-Groupe Gobert. Zes jaar lang sloofde de nog altijd maar 25-jarige West-Vlaming zich uit voor Tom Boonen en co. "Nu is het mijn beurt. Ik wil schitteren van de Omloop tot en met Parijs-Roubaix."

Sokloos in een paar hagelwitte sneakers. 'Flanking' met baggy, ripped jeans. Haar in de gel, zorgvuldig getrimde baard. Het stijlicoon Guillaume Van Keirsbulck is nog steeds. Enkele kilo's lichter, weliswaar. "86 in plaats van 90. Er mag er maximaal nog anderhalve af. Meer niet, anders boet ik er kracht bij in." Het zegt alles over de intenties en ambities van 25-jarige modelatleet uit Varsenare. 25, jawel. "26 op Valentijnsdag. (lacht) Mensen denken wel eens dat ik de kaap van dertig inmiddels heb gerond, omdat ik al zeven jaar in het peloton zit. Niet dus. Ik kan nog makkelijk een seizoen of tien mee."



Amper negentien was Van Keirsbulck toen hij in 2010 als jongste neofiet sinds Frank Vandenbroucke en piepkuiken van het toenmalige peloton prof werd bij Quick.Step. Hijzelf en zijn directe omgeving legden de lat hoog. "Mijn eerste jaar verliep uitstekend. Quick.Step was nog niet het superteam van nu, ik mocht mijn kans gaan." Van Keirsbulck kreeg het etiket 'De Nieuwe Tom Boonen' opgekleefd. "Véél te snel", vindt hij. "Als jong ventje debuteren aan de zijde van Tom (óp de fiets is hij de perfecte lookalike, red.) was een enorme eer. Ik liet er zelfs een stagecontract bij... Hilaire voor schieten. Omdat ik in Quick.Step mijn droomploeg zag. Maar de status die ik kreeg toebedeeld, kon ik onmogelijk hard maken." Lees ook Frans klimtalent Guillaume Martin verlengt bij Wanty-Groupe Gobert

De stevige HTC-injectie (Cavendish, Martin en co.) bracht Van Keirsbulck van de wijs. Na een sterk 2014, met onder meer eindwinst in de Driedaagse De Panne-Koksijde en een ritzege in de Eneco Tour, deemsterde hij weg. Deels door rug- en maagproblemen - inmiddels onder controle. Maar meer en meer moest hij zich ook tevreden stellen met een dienende rol. "Het gevecht om in de selectie van de Vlaamse voorjaarskoersen te geraken, werd heftiger en moeilijker. Áls het al lukte, werd ik samen met Iljo Keisse verondersteld de debatten te controleren en van in het begin op kop te rijden voor Boonen, Stybar en Terpstra. Om in de finale dan logischerwijze te kort te komen en geen prijs meer te rijden. Dat werd mentaal steeds lastiger. Op den duur verloor ik zelfs de zin om naar de koers te gaan."



Ambitie

Het frustreerde de ambitieuze Van Keirsbulck mateloos. Na zes jaar was hij toe aan nieuwe lucht. Aan een nieuwe uitdaging, vooral. Als het aan Patrick Lefevere lag, reed hij nu nóg bij Quick.Step. "Ik sprak in het verleden met meerdere teams, maar Patrick stak er telkens een stokje voor. Uiteraard is er de goeie band met mijn 'pépé'. Maar hij wilde me ook absoluut houden. Teken dat hij wel in mij geloofde." Zijn eigen programma kiezen. En zijn eigen gang gaan. Dát wilde Van Keirsbulck. Het Trek-Segafredo van gouwgenoot Dirk Demol en het LottoNL-Jumbo van zijn persoonlijke trainer Marc Lamberts namen plaats aan de onderhandelingstafel. Twee keer hield hij de boot af. "Omdat het alweer op hetzelfde neer zou komen: knechten. Bij Trek voor Degenkolb, in Nederland voor Boom."