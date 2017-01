Frans klimtalent Guillaume Martin verlengt bij Wanty-Groupe Gobert

Door: redactie

De Fransman Guillaume Martin heeft zijn contract bij Wanty-Groupe Gobert verlengd tot eind 2018. Dat maakte de Belgische procontinentale wielerformatie bekend in het Spaanse Benidorm, waar Wanty-Groupe Gobert zijn team voor 2017 voorstelde.

De 23-jarige Martin geldt als een groot klimtalent. In 2015 won hij de klassieker Luik-Bastenaken-Luik bij de beloften en schreef hij een etappe in de Ronde van de Toekomst op zijn naam. In het eindklassement van de zware beloftenkoers werd Martin tiende. Vorig seizoen debuteerde de Franse pocketklimmer in het profpeloton met een tweede plaats in de eindstand van de Ronde van Oostenrijk en een vierde plaats in de Ronde van de Ain.



Martin, die in 2015 een tweejarige overeenkomst bij de Belgische formatie tekende, verlengde zijn contract met een jaar. "Bij Wanty-Groupe Gobert krijg ik de kans om mij te ontwikkelen in een project op middellange termijn", verklaart Martin, die kon rekenen op interesse van andere teams. "Ik krijg hier de kans om een mooi programma te rijden in een beschermde rol. De ploeg is dit jaar ook uitgebreid met een trainer en extra medische begeleiding. Ik hoop dit jaar mijn eerste grote ronde te betwisten."



"Guillaume is een kwaliteitsrenner, een groot talent dat dit jaar zou kunnen doorbreken in de Ronde van Romandië, Zwitserland of de Dauphiné", laat sportief directeur Sébastien Demarbaix optekenen.