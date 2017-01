De uitdaging van Hilaire: "Klasbak in Van Keirsbulck nieuw leven inblazen"

Door: Joeri De Knop in Benidorm

13/01/17 - 20u00

© TeamWantyGobert.

Het afscheid van Lieuwe Westra was een dreun, geeft Hilaire Van der Schueren (68) geëmotioneerd toe. Ook al zag hij het van mijlenver aankomen. Het belet de stuurman van Wanty-Groupe Goubert niet om het seizoen gezond ambitieus aan te vatten. "Als we naar de Tour of de Vuelta mogen, zal ik een gelukkig mens zijn. Maar vooral: Guillaume Van Keirsbulck opnieuw op zijn oude, vertrouwde niveau krijgen, dáár doe ik het voor in 2017!"

Servigroup Hotel Nereo in het boterzachte Benidorm. Hilaire Van der Schueren verwelkomt ons met schorre, schrapende stem. Nog even en hij is ze volledig kwijt. "De stress", verontschuldigt hij zich. Stress? Nu al? En het seizoen is nog niet eens begonnen. De ploegleider van Wanty-Groupe Gobert zucht onze verbazing snel weg. "Lieuwe Westra. Ik kreeg zijn moeder zondag aan de lijn. Wenend. (slikt krop door) Spontaan kwam 27 maart 2016 terug bij me op. De dag dat Antoine Demoitié in Gent-Wevelgem het leven liet. Ook dit grijpt me naar de keel."



Niet fraai

Mama Westra bevestigde wat Van der Schueren al even voelde aankomen. Haar zoon keert het peloton (definitief?) de rug toe. "Het verraste me niet. Vorig jaar, na de Brussels Cycling Classic, kwam Lieuwe naar me toe. Hij vertelde wat er allemaal was gebeurd. Depressie, vriendin weg, zakelijk dispuut met zijn ex-schoonbroer en -manager. Het klonk niet fraai. 'Hilaire, mag ik in 2017 weer bij jou rijden?', vroeg hij plots. 'Mijn contract bij Astana loopt nog, maar ik wil het verbreken.' Ik twijfelde, stond niet 100% achter dat plan. Maar ik voelde: die jongen gaat kapot aan de eenzaamheid. Dus belde ik Alexandre Vinokourov. 'Vino, laat hem alsjeblieft gaan', smeekte ik. Ik bood Lieuwe een contract aan, mét bonussysteem. Maar vroeg me tegelijk af: hoe krijg ik deze jongen ooit terug op zijn oude, vertrouwde niveau?"



Zware aderlatingen

Naast het afscheid van Westra, zag Van der Schueren ook Gasparotto, Marcato, Jans en Claeys uit de kern van 2016 verdwijnen. Zware aderlatingen. "Gasparotto en Marcato kozen voor het geld van Bahrain-Merida. Daar kan ik niet tegenop. Claeys kwam ons hier in Benidorm al bezoeken. 'Het is... anders, Hilaire', zei hij me. Wij zijn een kleine familie. Bij Cofidis is het 'à la française'." Gelukkig bleven winsttroeven Dehaes en Baugnies. En kwamen onder meer Offredo, Meurisse, 'verloren zoon' Degand (na één jaar World Tour bij IAM), Vanspeybrouck en Van Keirsbulck de ploeg versterken. Lees ook

Maak jouw eigen veldritploeg & WIN €75.000 prijzen! © TeamWantyGobert.