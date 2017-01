"Stuyven klaar om als schaduwkopman te figureren in de klassiekers"

Door: redactie

Trek-Segafredo stelde in Mallorca het nieuwe wedstrijdtruitje voor aan pers en publiek en sprak tijdens een persmoment in de vooravond ook de verwachtingen uit voor het seizoen 2017. "Scoren op alle fronten, het ganse jaar door, zowel in de klassiekers als in de grote rondes", is de ambitie bij de Amerikaanse formatie.

Trek-Segafredo nam afscheid van Fabian Cancellara, die zijn fiets aan de wilgen hing, net zoals Fränk Schleck, Yaroslav Popovych, Jack Bobridge en Ryder Hesjedal. Voorts zochten nog vier andere renners nieuwe oorden, onder hen ook onze landgenoot Stijn Devolder. Er kwam budget vrij om nieuwe namen aan te trekken, met maar liefst 11 nieuwkomers tot gevolg. Alberto Contador en John Degenkolb zijn de grote namen.



In 2016 boekte het team 22 overwinningen en eindigde het op de negende plaats op de UCI-ranking. Met Jasper Stuyven in Kuurne-Brussel-Kuurne en Fabian Cancellara in de Strade Bianche begon het voorjaar mooi voor de Amerikaanse ploeg. Maar een zege in een grote klassieker bleef uit voor Spartacus, die zijn meerdere moest erkennen in Peter Sagan in de Ronde van Vlaanderen en door een valpartij in Roubaix zijn kansen niet optimaal kon verdedigen. Lees ook

Dege's ready to get back to building monuments ¿ https://t.co/Bl1jF51m6O pic.twitter.com/fJxIuw9Roc — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) Fri Jan 13 00:00:00 MET 2017

Met Bauke Mollema behaalden ze ei zo na het podium in de Tour de France. Maar een valpartij deed de droom van de Nederlander uiteenspatten in de 19e etappe, het werd zelfs geen plekje meer in de top tien. Wel reed de Nederlander een week later op revanche naar de zege in de Clasica San Sebastian en een paar dagen later was de vreugde bij het team nog groter toen Cancellara in Rio de Janeiro naar olympisch goud reed in de tijdrit.



2017 moet evenwel meer successen opleveren voor de ploeg die 27 renners telt (en 14 verschillende nationaliteiten). Het team wil het ganse jaar door meer scoren en vooral hoger eindigen op de UCI-ranking. "We zouden graag in die ranking op de eerste plaats eindigen", aldus teammanager Luca Guercilena. "Dat is ambitieus, maar het is wel een doelstelling. John Degenkolb moet het afscheid van Cancellara compenseren. Daarnaast hebben we met Jasper Stuyven iemand die al bewezen heeft dat hij klaar is om als schaduwkopman te figureren in de klassiekers en is ook Edward Theuns een troef in het voorjaar. Ook Nizzolo zie ik daar een rol spelen en hij is voorts onze snelle man die Milaan-Sanremo, Gent-Wevelgem en etappes in de Giro moet ambiëren. Tot slot voegen we ook Fabio Felline toe aan de voorjaarsploeg."