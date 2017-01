WorldTourklassieker E3 Harelbeke pakt uit met mountainbikewedstrijd en winterloop

Door: redactie

13/01/17 - 12u08

© epa.

De organisatoren van de WorldTourkoers E3 Harelbeke hebben naast hun wielerklassieker ook een mountainbikewedstrijd en een winterloop uit de grond gestampt. Morgen januari staan deze twee evenementen, in en rond het Provinciaal Domein De Gavers te Harelbeke op de agenda.

"Onze mountainbikewedstrijd, een tijdrit, wordt verreden over een afgesloten parcours van 10 kilometer. Wij hebben het aantal deelnemers beperkt tot 100 en we werken met voorinschrijvingen. De eerste renner vertrekt om 9u00. Daarna starten de deelnemers om de minuut", stelt Jacques Coussens van de E3-Harelbeke.



"Naast de mountainbikewedstrijd hebben wij ook een winterloop in het leven geroepen. Er zijn verschillende leeftijdscategorieën met bijhorende afstanden. De hoogste categorie werkt vijf ronden af van 1800 meter. Alle verdere informatie kan ingewonnen worden op onze website", besluit Jacques Coussens.



De eigenlijke E3 Harelbeke (WT) heeft plaats op vrijdag 24 maart. De E3 Harelbeke voor internationale juniores kent zijn ontknoping op zondag 23 april.