Alejandro Valverde geblesseerd aan armen en borst na stevige crash op training

Tegenslag voor Alejandro Valverde in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De 36-jarige Spanjaard kwam gisteren hard ten val op training. Een crash waarbij zijn armen en borst werden geraakt. "Het was een harde klap", vertelde Valverde in een communiqué. "Ik probeerde mijn training nog te hervatten, maar ik moest stoppen wegens te veel pijn."



Volgens Movistar, de werkgever van Valverde, gaat het om oppervlakkige verwondingen en is er geen sprake van breuken. "Ik hoop dat het met de nodige behandelingen met ijs en ontstekingsremmers snel zal verbeteren. Op dit moment kan ik me echter bijna niet bewegen."



De ervaren Spanjaard, die vandaag op de voorstelling van het Vuelta-parcours in Madrid wordt verwacht, begint zijn seizoen eind januari in de Mallorca Challenge. Als die crash geen roet in het eten gooit tenminste...