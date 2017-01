Gilbert: "Niet dat ik me een debutant voel, maar ik besef wel meer en meer hoe graag ik koers"

Door: redactie

11/01/17 - 20u00 Bron: Belga

© belga.

Philippe Gilbert voelt zich al goed thuis bij zijn nieuwe team. De 34-jarige Luikenaar verliet BMC na vijf jaar om opnieuw voor een Belgische ploeg te rijden en wil tonen dat hij nog lang niet versleten is.

"Het kostte me weinig moeite om me hier te integreren", gaf Gilbert aan op de presentatie van de ploeg in Kortrijk. "Veel renners kende ik al en ook een paar mensen van de staf waren me niet onbekend. Al op de eerste trainingsstage voelde ik me welkom. Ik heb ook veel zin om voor dit team te rijden. Ik amuseer me hier goed, alles is hier op en top professioneel, maar tegelijkertijd maken we veel plezier."



Aanvaller Gilbert houdt van de manier van koersen van de formatie van Patrick Lefevere. "Ze wachten nooit af, nemen hun verantwoordelijkheid, aanvallen is hun devies en dat ligt me wel. We hebben nu al veel trainingsweken achter de rug, ik kijk echt uit naar de start van het seizoen. Het is niet dat ik me een debutant voel, maar ik besef wel meer en meer, door de jaren heen, hoe graag ik koers, dat het een job is waar ik echt van houd en dat ik me graag nog eens wil tonen."



Start in Valencia

Normaal zou hij seizoen starten in de Ronde van Qatar, maar omdat de organisatie de handdoek gooide, start hij nu in de Ronde van Valencia, die begint op één en eindigt op vijf februari. "Het is jammer dat er geen Ronde van Qatar is, maar je kan er weinig aan veranderen. De rest van het programma maakt de ploeg later bekend."



De ambitie bij Gilbert blijft groot. "Ik wil een klassieker winnen, een monument", klinkt het bij de oud-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en de Ronde van Lombardije. "In 2015 en 2016 won ik geen klassieker, dus het wordt tijd dat ik dat nog eens doe in 2017.