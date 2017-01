Paul Voss hangt zijn koersfiets aan de haak

Door: redactie

De Duitse wielrenner Paul Voss heeft aan radsport-news.com bevestigd dat hij stopt met wielrennen. Voss kreeg in september te horen dat er geen plaats voor hem was bij Bora-Argon en vond in de tussentijd geen nieuw team.

"Het is heel jammer, maar ik moet het accepteren", vertelde Voss. "Vorig seizoen was mijn sterkste jaar tot dusver. Misschien niet qua overwinningen, maar wel wat betreft mijn prestaties."



Voss, een voormalig veldrijder, begon zijn profcarrière in 2009 bij Milram. Vanaf 2011 reed hij achtereenvolgens bij Endura Racing (2011-2012), NetApp-Endura (2013-2014) en diens opvolger Bora-Argon 18 (2015-2016).



Voss droeg vorig seizoen één dag de bolletjestrui in de Tour en won de eendagswedstrijd Rad am Ring. Dat was zijn tweede profzege. In 2010 won de Duitser de proloog in de Ronde van Catalonië.