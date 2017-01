Contador slaat terug na scheldtirade Tinkov: "Oleg had niet de capaciteiten om een wielerploeg te leiden"

© photo_news.

Na maanden van stilzwijgen heeft Alberto Contador (34) eindelijk gereageerd op de scheldtirade van zijn gewezen baas Oleg Tinkov. De Spaanse renner was tevens niet welkom op het afscheidsfeest van wielerploeg Tinkoff. "Tinkov had niet de capaciteiten om een wielerteam te leiden", aldus Contador.

"Ik respecteer hem als renner, maar als persoon mag ik hem niet", zei Tinkov destijds. Maandenlang bleef het stil, tot Contador bij de Spaanse radiozender Cadena Ser de puntjes op de i zette. "Champagne drink ik met mijn vrienden en niet met hem. Tinkovs woorden doen me niets. Van kleins af aan heb ik normen en waarden geleerd en daaronder valt ook het hebben van respect. Er zijn wellicht mensen die niet zo in het leven staan."



Het 'probleem' van Contador verdween naar eigen zeggen toen hij een nieuw contract ondertekende bij Trek-Segafredo. "Bij die ploeg is er tenminste wel een duidelijke leider. Dat ontbrak bij Tinkoff. Niemand wist hoe hij een groep van 70 mensen moest leiden. Je mag dan nog zoveel geld hebben, Tinkov had niet de capaciteiten om een wielerploeg te leiden. Bjarne Riis, bijvoorbeeld, had die wel."