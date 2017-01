Bahrain-Merida wilde Boonen

Joeri De Knop

10/01/17 - 09u26

Bij de samenstelling van de Bahrain-Meridaploeg voor 2017 is ook de naam Tom Boonen gevallen. Dat vertelde teammanager Brent Copeland afgelopen weekend op de officiële voorstelling van de nieuwkomer in de UCI WorldTour in het paleis van eigenaar prins Nasser bin Hamad Al Khalifa.