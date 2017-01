Wanty-Groupe Gobert bevestigt: "Westra neemt afscheid van wielersport"

Door: redactie

9/01/17 - 15u27 Bron: Belga

Lieuwe Westra. © TDW.

Lieuwe Westra zet met onmiddellijke ingang een punt achter zijn carrière. De 34-jarige Nederlander, die in de herfst nog een contract bij Wanty-Groupe Gobert tekende, trekt zich zo na acht jaar in het profpeloton terug uit de wielrennerij. Dat bevestigde de Belgische wielerformatie deze namiddag. De Friese renner zelf had giisteravond via Facebook laten weten dat hij zijn loopbaan per direct heeft beëindigd, maar dat bericht werd niet veel later verwijderd.