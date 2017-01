Nederlander Lieuwe Westra (34) hangt zijn fiets aan de haak

Door: redactie

8/01/17 - 23u07 Bron: ANP/Belga

© TDW.

Lieuwe Westra stopt met wielrennen. Dat heeft de 34-jarige Nederlander vandaag zelf via Facebook laten weten.

Westra won vorig jaar de Driedaagse De Panne-Koksijde. Daarna kon hij zich nauwelijks meer motiveren. De ex-renner van Astana dacht aan stoppen maar tekende twee maanden geleden toch een contract bij Wanty-Groupe Gobert.



"Ik heb een geweldige tijd beleefd bij Astana en wil hen daar ook voor bedanken. Tegelijk kan ik bij een ploeg als Wanty-Groupe Gobert zelf weer een andere rol gaan spelen in de koers. Daar kijk ik ook enorm naar uit. Bovendien kom ik er heel wat andere oude bekenden tegen. In die zin wordt rijden voor deze ploeg ook een beetje thuiskomen", zei Westra anderhalve maand geleden nog. Vandaag zette hij echter een punt achter zijn carrière.



De 34-jarige Westra werd twee keer Nederlands kampioen tijdrijden, won etappes in Parijs-Nice en Critérium du Dauphiné en hielp Vincenzo Nibali in 2014 aan de eindzege van de Ronde van Frankrijk.