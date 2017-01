En waar was Eli Iserbyt? "Een dag om snel te vergeten, ik ga er niet veel woorden aan vuilmaken"

Door: Glenn Bogaert

8/01/17 - 18u27

© photo news.

bk veldrijden Mits goeie benen was top-5 mogelijk en eens je vooraan koerst, wie weet wat je dan kunt uitrichten met wonderbenen. Eli Iserbyt droomde van een topprestatie in zijn eerste BK bij de profs, maar zijn wedstrijd draaide uit op een bittere ontgoocheling. 19de op bijna vier minuten van de triomferende Wout van Aert. Daar wordt een mens niet vrolijk van.

© photo news.

"Ik schoot al meteen na de start uit mijn klikpedaal dus dat was al niet goed. Mijn enige kans op een goed resultaat was een topstart en in het begin goed mee zijn met de favorieten, maar dat was al niet het geval. Ik zat al direct achteraan. In het veld viel het wel mee, maar in het zand was het dramatisch. Ook door het vele lopen natuurlijk. Ik probeerde zolang mogelijk te rijden, maar voor mij was dat ook een beetje onmogelijk. Goh ja, het is een dag om snel te vergeten. Dit is gewoon een 'accident de parcours' en ik heb de cross dan ook uitgereden in functie van het WK. Voor de rest ga ik er vandaag niet veel woorden aan vuilmaken."