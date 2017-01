Ook Toon Aerts niet opgewassen tegen OerWout: "Begin hoe langer, hoe meer te beseffen hoe uniek mijn drie zeges zijn"

Door: Glenn Bogaert

bk veldrijden Hij was de schaduwfavoriet en voor velen de enige die Wout van Aert kon bedreigen op dit parcours. Toon Aerts is er echter niet in geslaagd om mee te doen voor de zege en ook het podium was in Oostende te hoog gegrepen. De renner van de Telenet Fidea Lions werd uiteindelijk pas vijfde en beklaagt zich dat hij niet vroeger vol voor de tweede plaats is beginnen te koersen.

"Ik had er mij natuurlijk meer van voorgesteld. Ik was met het podium in gedachten naar hier gekomen, maar dat is jammer genoeg niet gelukt. Voor een vijfde plaats ben ik niet gestart, maar de cross was al snel beslist. Ik had zelfs amper door dat ik gestart was of het was al gebeurd. Eens ik vooraan kwam, lag Wout al 50, 60 of 70 meter voor en was het aan mij om de achtervolging te leiden. Verder was er niemand die initiatief nam. Ik heb eigenlijk veel te laat de knop omgedraaid om voor de tweede plaats te gaan. Omdat ik in het begin zo hard achtervolgd had, kwam ik pas in de laatste twee ronden weer een beetje bij mijn positieven."



Tactische race

Met wat hij nu weet, had de Europese kampioen het dus totaal anders aangepakt: "In de eerste helft van de cross heb ik tempo gemaakt richting Wout en daarna probeerde ik weg te geraken met een man of vier à vijf voor plek twee, maar zelfs dat lukte niet. Het was een tactische race en niemand zal zeggen dat hij zijn kas volledig heeft leegggereden. Het was een moeilijk parcours om je ding te doen, soms was het gewoon profiteren van andermans wiel."



Andere aanpak

De suprematie van Wout van Aert maakt de zeges van Toon Aerts alleen maar mooier want hij kon zijn superieure landgenoot in tegenstelling tot vele anderen wél al kloppen. "Ik besef hoe langer, hoe meer hoe uniek die prestaties zijn. Op het EK heb ik zelfs Wout én Mathieu geklopt. Dat is iets om fier op te zijn. In Baal heb ik Wout ook kunnen vloeren, dat is knap en leuk. Dat is een voordeel met het oog op het WK. Alhoewel, als Wout in die vorm naar een BK kan toeleven dan zal hij dat ook voor het WK kunnen. Ik ga het qua tactiek toch anders aanpakken want zoals vandaag lukt het niet. Op het WK ga ik voor een medaille koersen of gewoon proberen van een goeie prestatie neer te zetten. Het zal daar niet aan mij zijn om te achtervolgen want ik heb het ermee gehad."