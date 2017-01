Theuns hervat in Tour Down Under

Joeri De Knop

7/01/17 - 10u15

Edward Theuns maakt deel uit van de zevenkoppige selectie van Trek-Segafredo voor de Tour Down Under (14-22 januari). Het worden voor de 25-jarige Gentenaar de eerste competitiekilometers in zes maanden, sinds hij op 15 juli 2016 in een tijdrit van de Tour bij een zware val zijn ruggenwervel brak. Theuns krijgt in Australië het gezelschap van De Kort, Didier, Guerreiro, Pantano, Pedersen en Stetina. Hij is na Armée, De Bie en De Gendt (Lotto), Bakelants (AG2R), De Vreese (Astana), Planckaert (Katusha) en Devenyns (Quick.Step Floors) de achtste Belg die aan de start verschijnt van de openingsrace van de UCI WorldTour.