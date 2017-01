Jack Bauer kroont zichzelf tot tijdritkampioen van Nieuw-Zeeland

Door: redactie

6/01/17

Jack Bauer (archieffoto). © TDW.

Jack Bauer heeft zich vandaag in Napier tot nationaal tijdritkampioen van Nieuw-Zeeland gekroond.

Hij bezorgde zijn nieuwe ploeg Quick-Step Floors zo meteen de allereerste zege van 2017. "Ik ben heel blij met deze overwinning en de kampioenentrui. Hopelijk kan ik in de wegrit van zondag ook schitteren", meldde hij op de website van de Belgische wielerformatie.



De 31-jarige Bauer haalde het na 40 kilometer voor Jason Christie en Hamish Bond. Die laatste is een tweevoudig olympisch roeikampioen, samen met Eric Murray pakte hij olympisch goud in Rio én in Londen bij de twee zonder stuurman.