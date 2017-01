Dumoulin laat Tour schieten en stelt Giro als hoofddoel: "Ik laat mezelf graag verrassen"

Door: redactie

5/01/17 - 13u30 Bron: ANP

© anp.

Tom Dumoulin heeft de Ronde van Italië dit jaar als hoofddoel gesteld. Dat vertelde hij tijdens de presentatie van wielerploeg Sunweb op het vliegveld van Münster-Osnabrück. De Nederlander begint zijn seizoen in de Ronde van Abu Dhabi. "Na de Giro rijd ik de Ronde van Zwitserland, over de rest van het seizoen hebben we nog niets besloten."

Dumoulin laat daarmee 'in principe' de kans liggen in Düsseldorf in een tijdrit over 13 kilometer een gooi te doen naar de gele trui in de Tour de France. "Een moeilijke keuze", erkende hij. "In de Giro en de Vuelta heb ik al de leiderstrui gedragen. Alleen het geel ontbreekt nog. Het was een hele mooie kans, maar ik wil me toch verder ontwikkelen als ronderenner. Ik wil in de Giro ervaren hoe het is om voor een klassement te worden uitgespeeld."



In de Vuelta van 2015 begon hij na een val in de Tour zonder grote ambities en werd pas gaandeweg duidelijk dat een goede klassering mogelijk was. Pas op de voorlaatste dag verloor Dumoulin toen de leiderstrui. Teambaas Iwan Spekenbrink weet ook dat publicitair gezien de Tour de belangrijkste koers van het jaar is. "Maar we willen in stapjes ergens heen gaan. Tom wilde eerst een vooraanstaand tijdrijder worden, nu gaan we op deze manier aan het rondewerk bouwen."