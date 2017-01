Topfavoriet Dennis opnieuw Australisch kampioen tijdrijden

Door: redactie

5/01/17 - 07u36

© TDW.

De Australiër Rohan Dennis heeft zoals verwacht het nationaal kampioenschap tijdrijden gewonnen. De 26-jarige renner van BMC hield in Buninyong Luke Durbridge (ORICA-Scott) en Benjamin Dyball af. Dennis, die aan de streep een voorgift had van 58 seconden op Durbidge, won ook vorig jaar de titel.



Later meer!