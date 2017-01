Topfavoriet Dennis opnieuw Australisch kampioen tijdrijden

Door: redactie

5/01/17 - 07u36

De Australiër Rohan Dennis heeft zoals verwacht het nationaal kampioenschap tijdrijden gewonnen. De 26-jarige BMC-renner legde de 40,9 km in Buninyong af in 50:59 (gem. 48,1 km/u). Hij was daarmee 58 seconden sneller dan Luke Durbridge (Orica-Scott), de kampioen van 2012 en 2013. Ben Dyball vervolledigde het podium op anderhalve minuut.



Zondag strijden de Australische renners om de nationale titel op de weg. Jack Bobridge is de uittredende kampioen.