Kolobnev zegt wielersport nu definitief vaarwel

Door: redactie

4/01/17 - 13u36 Bron: Belga

Alexander Kolobnev. © afp.

Tweevoudig vicewereldkampioen Alexander Kolobnev heeft woensdag op 35-jarige leeftijd zijn afscheid aangekondigd aan de wielersport. Dat deed hij in een afscheidsboodschap op zijn eigen website. De Rus hing in 2015 ook al eens zijn fiets aan de haak, maar kwam daar toen op terug.

Kolobnev verzamelde enkele knappe ereplaatsen in zijn carrière en werd tweede op de WK's van 2007 en 2009. Tussendoor pakte hij brons in de wegrit op de Olympische Spelen in Peking in 2008. Ook in Luik-Bastenaken-Luik van 2010 werd hij tweede, na Alexander Vinokourov. Die zege van de Kazach zou Kolobnev echter 100.000 euro hebben opgeleverd, waarop beide heren werden aangeklaagd. Een uitspraak in de zaak is er nog niet.



Kolobnev werd in zijn carrière ook een keer betrapt op doping. Tijdens de eerste rustdag van de Tour van 2011 werd hij betrapt op het gebruik van HCT, een vochtafdrijvend middel. Begin 2012 werd hij echter vrijgesproken door het TAS en werd zijn positieve dopingtest teruggebracht tot medische redenen.