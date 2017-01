Als deze klasbak van een wielrenner in de aanval trekt, zie je hem niet meer terug. Maar wat is zijn geheim?

Door: Glenn Bogaert

4/01/17 - 13u30 Bron: Cycling Weekly

Twee seizoenen is hij nu al een garantie op succes. En zeggen dat hij intussen al 35 lentes op de teller heeft staan en dus héél laat tot volle wasdom is gekomen. Stephen Cummings is de naam. Een Britse hardrijder die lang een verdienstelijke helper en vooral ook uitstekende pistier was en in 2015 en 2016 geleerd heeft hoe hij grote wedstrijden moet winnen. Maar hoe verklaart hij dat plotse succes?

© photo news. De Trofeo Andratx en een etappe in de Ronde van Frankrijk in 2015 en de vierde etappe in de Tirreno, de derde etappe in de Ronde van het Baskenland, de achtste etappe in de Dauphiné, de zevende etappe in de Tour en het eindklassement in de Ronde van Groot-Brittannië. Er zijn niet al te veel renners, los van de grote kleppers van het gehalte Sagan, Van Avermaet, Valverde, Froome en een handvol topsprinters, die zo'n resultaten kunnen voorleggen. 'Stevo' heeft twee boerenjaren achter de rug en hanteert telkens dezelfde tactiek: een lange solo. Eens hij vertrekt, zie je hem niet meer terug. Een brommerke.



Drie factoren

"Vorig seizoen vielen de puzzelstukjes perfect in elkaar. Misschien viel de druk van mijn schouders omdat ik al vroeg kon winnen? Je denkt van: 'ik demarreer en probeer het gewoon'." Eigenlijk is het een combinatie van factoren: een flinke dosis vertrouwen, de grote vrijheid die ik krijg van de ploeg en een portie geluk." Bescheiden is hij wel, de stoere Engelsman van het Zuid-Afrikaanse Dimension Data. Cummings is dus een ploegmakker van Serge Pauwels en Mark Cavendish. Lees ook

