Nieuwkomer Dries Devenyns enige Belg bij Quick.Step Floors in Tour Down Under

Door: redactie

4/01/17 - 10u10 Bron: Belga

© TDW.

Quick.Step Floors trekt met de Tsjech Petr Vakoc als kopman naar de Tour Down Under. Aanwinst Dries Devenyns zorgt voor de Belgische vertegenwoordiging in de zevenkoppige selectie.

© TDW.

"Het parcours is min of meer gelijk aan dat van de voorbije jaren", zegt sportdirecteur Rik Van Slycke. "Op de voorlaatste dag moeten de renners twee keer Willunga Hill bedwingen, en die rit zou beslissend moeten worden voor het klassement. We moeten ook attent zijn voor de ritten die dichtbij de kustlijn worden gereden, want de wind kan erg bepalend zijn. We hebben een sterk en uitgebalanceerd team met enkele troeven, van wie Petr er een is. Hij had vorig jaar bijna een etappe te pakken en doet dit jaar weer een gooi."



Volledige selectie:

Naast Vakoc en Devenyns, die overkwam van IAM Cycling, bestaat de ploeg uit de Nieuw-Zeelander Jack Bauer, de Italianen Gianluca Brambilla en Eros Capecchi, de Spanjaard Enric Mas en de Slovaak Martin Velits. De zesdaagse rittenkoers begint op dinsdag 17 januari en eindigt op zondag 22 januari.