Wiggins is nog maar net gestopt, maar heeft al nieuwe sportieve uitdaging beet

Door: Glenn Bogaert

3/01/17 - 12u56

© photo news.

Het afscheid van Bradley Wiggins eind vorig jaar kwam er niet geheel onverwacht, maar wie dacht dat de ex-Tourwinnaar een beetje zou relaxen of rentenieren, heeft het mis. De 36-jarige in Gent geboren Brit gaat zich binnenkort aan een wel héél bijzondere sportieve uitdaging wagen.

'Wiggo' zal straks te zien in het Britse tv-programma 'The Jump' op Channel 4. Dat is een realityserie/competitie die tal van beroemdheden volgt die zich wagen aan uitdagende wintersporten. Zo zal de voormalige renner van Team Sky onder andere aan schansspringen, skicross, skeleton, bobslee en reuzenslalom doen. En Wiggins is ambitieus want deelnemen is in zijn geval niet belangrijker dan winnen, maar vice versa. Benieuwd of de winnaar van de Tour 2012 op skilatten even sterk uit de hoek komt als op de fiets. Ontdek HIER meer over het avontuurlijke winterprogramma!