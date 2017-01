Caleb Ewan heeft eerste sprintzege van het seizoen beet

Door: redactie

3/01/17

De Australiër Caleb Ewan heeft in eigen land de derde en laatste wedstrijd van de Mitchelton Bay Cycling Classic op zijn naam geschreven. De snelle man van Orica-Scott haalde het in Williamstown voor zijn landgenoot Brenton Jones en de Brit Mathew Gibson. Voor de 22-jarige Ewan was het al zijn elfde zege in het Australische criterium.



Zondag leek hij op weg naar winst in de openingsrace maar hij kwam toen in de laatste bocht ten val. De Brit Ian Bibby (JLT Condor) kreeg toen de zege in de schoot geworpen en is ook de eindlaureaat voor Gibson en Ewan.