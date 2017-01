Sagan drijft zelfs sterkste coureurs tot wanhoop: "Als je weet hoe je hem moet kloppen, vertel het mij dan!"

Door: Glenn Bogaert

3/01/17 - 07u57 Bron: Cyclingnews

© belga.

Een nieuw wielerseizoen in aantocht, een nieuw boerenjaar voor Peter Sagan? De tweevoudige wereldkampioen lijkt ook in 2017 weer dé te kloppen man te gaan worden. De 26-jarige Slowaak, die straks te bewonderen is in het plunje van Bora-Hansgrohe, bezorgt zijn tegenstanders alvast kopzorgen. Hoe moet je die superman nu eigenlijk kloppen? Ook Michael Matthews, nochtans geen kleine garnaal, weet het niet en hoopt straks eindelijk de juiste formule te vinden.

© photo news. © photo news.

De ook al 26-jarige 'Bling' Matthews heeft heel wat buskruit in de benen, maar toch is het o zo moeilijk om 'De Hulk' Sagan te kloppen. Misschien lukt het vanaf dit seizoen wel voor de snelle en sterke Australiër van Team Sunweb (bij ons en bij u nog beter bekend onder de naam Giant-Alpecin). Vooral in de Tour zouden beiden heren weleens een leuk duel kunnen uitvechten. "Hopelijk haal ik een vormpeil dat mij toestaat van met hem in de clinch te gaan en hem te vloeren", klinkt het bij Cyclingnews. "Dat zou heel erg mooi zijn voor mij en ook voor de wielerfans. Een strijd om het groen met alles erop en eraan tot in Parijs zou geweldig zijn. Op dit moment is het moeilijk te zeggen of hij verslaanbaar is want niemand is er al in geslaagd om hem te kloppen voor groen. Al wordt het in ieder geval wel interessant. Hoe je hem precies moet kisten? Dat ben ik nog altijd aan het uitzoeken. Dat is de vraag van 1 miljoen. Als je weet hoe het moet, laat het mij dan alstublieft dringend weten", grapt Matthews.



Groene trui = Sagantrui

Al lijkt hij zelf al een klein beetje in de smiezen te hebben hoe het zou kunnen: "Als je hem te slim af bent, hem kunt pakken op een onbewaakt moment of in de fout dwingt, kan het misschien wel. Hij haalt altijd de top-5 of zelfs top-3 dus is het belangrijk dat je zelf ook regelmatig en consistent bent. Daar gaat het uiteindelijk om bij de groene trui. In de laatste jaren is in ieder geval gebleken dat Sagan onklopbaar is voor de puntentrui, maar laat ons hopen dat het in 2017 anders wordt. Voor de Tour en het wielrennen zou het een goede zaak zijn als de strijd spannender wordt. De voorbije jaren was het niet eens een strijd, je mag het groen gerust de Sagantrui noemen."