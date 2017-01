Hepburn pakt in eigen land zege in Bay Cycling Classic

Door: redactie

2/01/17 - 08u31 Bron: Belga

Michael Hepburn (archieffoto). © afp.

De Australiër Michael Hepburn (Orica-Scott) heeft maandag in eigen land de tweede wedstrijd van de Mitchelton Bay Cycling Classic gewonnen.

De 25-jarige Hepburn, een olympisch medaillewinnaar op de piste, toonde zich in Portarlington de sterkste van een kopgroep van vier. Hij had na een late uitval zes seconden voorsprong op de Brit Ian Bibby (JLT Condor). Die was zondag aan het feest in Geelong en blijft leider.



De Mitchelton Bay Cycling Classic is een reeks van drie citeriums op Australische bodem. Morgen koersen de renners in Williamstown.