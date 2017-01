Het wielerseizoen is al begonnen en wordt meteen ontsierd door massale crash

Door: Glenn Bogaert

1/01/17 - 12u10

© Twitter BayCyclingClassic.

Bay Cycling Classic Geloof het of niet, maar we zijn weer volop aan het koersen. Nog niet in onze contreien, maar wel in het verre Australië. Daar werd de eerste manche van de zogenaamde Mitchelton Bay Cycling Classic of 'Bay Crits' afgewerkt. En die leverde verrassend genoeg niet Caleb Ewan als winnaar op. Een tumultueus slot met een valpartij in de laatste bocht sloeg de katterappe pocketsprinter uit koers. Ian Bibby zag zijn kans vervolgens schoon om met de zegebloemen aan de haal te gaan.