Ex-ploegleider Wim Feys over abrupt afscheid Meersman: "Leven is belangrijker dan koersen"

31/12/16

Gianni Meersman is einde carrière na hartritmestoornissen. Een klap die aankomt. Voor Meersman en familie, maar ook voor de hele West-Vlaamse wielerwereld. Ook zijn ex-ploegleider Wim Feys schrikt zich rot.

"En of ik schrik", aldus Feys in een eerste reactie. "Dit is keihard. Vandaag, maar ook straks, als het seizoen echt van start gaat. Ik voel mee met Gianni en zijn familie." Wim Feys weet waar hij over spreekt. In het jaar 2000 (Feys was toen 28 en zelf prof, red.) maakte hij hetzelfde mee. "Een harde dobber was het. Niet dat ik in een zwart gat viel. Ik was vooral blij dat ik een tweede kans kreeg. Het had immers ook anders kunnen aflopen. Daar moet Gianni nu ook proberen aan te denken. Dat het leven belangrijker is dan koersen. Ik snap dat dat geen evidentie wordt, maar het is de realiteit."



Meersman heeft volgens Feys -tot op vandaag uiteraard- wel het maximum uit zijn carrière gehaald. "Gianni wist perfect wat hij kon, maar vooral wat hij niet kon. En daar handelde hij ook naar. Daar heb ik altijd veel respect voor gehad. Hij paste voor de topklassiekers, omdat hij wist dat hij in dat werk net dat tikkeltje te kort kwam. Maar hij ging wel vol voor het niveau daar net onder. En met succes! Hij won elk jaar zijn koersen. Zelf had ik Gianni ook drie jaar in de ploeg. Zijn eerste drie beloftenjaren had ik hem onder mijn hoede bij Beveren 2000. Ik kan je nu wel verklappen: als je als ploegleider Gianni Meersman in de kopgroep had, moest je je niet al te veel zorgen maken. Zelden zo een slimme coureur gehad. Een plezier om mee te werken. Gianni wist wie hij moest in de gaten houden, reed niet té veel op kop en was bovendien ook nog een prima finisher. Toen wist ik al dat hij het zou maken als prof. Jammer dat hij een paar keer afgeremd is door blessures. En uiteraard, dat het zo abrupt zou eindigen, had ik nooit durven denken. Maar ik ben er van overtuigd dat hij de komende weken en maanden zonder problemen kan terugvallen op zijn gezin. Hopelijk krijgt hij zijn leven snel weer op de rails."