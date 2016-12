Topcardioloog Brugada hekelt Franse dokters: "Gianni Meersman hoefde niet te stoppen"

Joeri De Knop

31/12/16 - 08u15

Op z'n 31ste zit de wielercarrière van ­Gianni Meersman erop. Hartritme­stoornissen en 'sans pardon' afgekeurd voor topsport na een transfer naar Frankrijk. Pedro Brugada, de topcardioloog van het UZ Brussel die Meersman al drie jaar opvolgt, gelooft zijn eigen oren niet. "Dit is een beslissing van ­oerconservatieve dokters."

Het nieuws kwam gisteravond als een donderslag bij heldere hemel. "Gianni Meersman, profwielrenner van Etixx-Quick.Step die in 2017 zou uitkomen voor het Franse Fortuneo-Vital Concept, heeft besloten om zijn profcarrière na tien jaar per direct stop te zetten", aldus een officieel communiqué van zijn management. "Uit noodzaak. Bij een recente ­medische check-up zijn namelijk hartritmestoornissen en littekenweefsel op het hart ontdekt. Bijkomende onderzoeken wijzen uit dat verder koersen op hoog ­niveau een acuut gevaar voor zijn gezondheid inhoudt." Slik. De renner zelf is er letterlijk het hart van in. "Het doet pijn. Wielrennen was niet enkel mijn beroep, ook mijn passie. Maar tegenover mijn vrouw en dochtertje, die zich jarenlang voor mij hebben weggecijferd, kan en wil ik dergelijk risico niet nemen."



Screening 3 jaar geleden

Totale verrassing. Behalve dan voor topcardioloog Pedro Brugada. die Meersman drie jaar geleden screende, de diagnose stelde en sindsdien minutieus opvolgde. Hij kent het dossier van zijn patiënt door en door en ziet veel gelijkenissen met de hartproblemen van een andere bekende sporter.



