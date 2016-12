Gianni Meersman moet fiets aan de haak hangen door hartritmestoornissen: "Wil geen risico nemen voor vrouw en dochtertje"

Door: Glenn Bogaert

30/12/16 - 17u12

Een donderslag bij heldere hemel: Gianni Meersman moet op amper 31-jarige leeftijd stoppen met koersen. De West-Vlaming van Etixx - Quick-Step won afgelopen zomer nog twee etappes in de Ronde van Spanje en ging komend seizoen aan de slag bij het Franse Fortuneo - Vital Concept. "Wielrennen was niet alleen mijn beroep maar ook mijn passie. Het doet dan ook enorm veel pijn om deze niet meer te kunnen uitoefenen."

Een recent medisch routineonderzoek bracht aan het licht dat Gianni Meersman kampte met hartritmestoornissen en littekenweefsel op het hart. Vervolgens wezen Bijkomende onderzoeken uit dat het een acuut gevaar voor zijn gezondheid zou betekenen indien hij verder zou koersen. Bijgevolg zat er voor de ploegmakker van Tom Boonen niks anders op dan een moeilijke en drastische beslissing te nemen: het stopzetten van zijn carrière.



Beroep en passie

"Toen mij enkele weken geleden de onregelmatigheden aan mijn hart gemeld werden, was dat uiteraard een donderslag bij heldere hemel. Ik heb intussen nog bijkomende onderzoeken en scans laten doen, maar ook die wezen uit dat er een gevaar voor mijn gezondheid zal blijven bestaan indien ik verder zou koersen, en er werd mij door de specialisten dan ook aangeraden om mijn wielercarrière te beëindigen. Ten opzichte van mijn vrouw en m'n dochtertje, die jarenlang alles opzij gezet hebben voor mijn carrière, kan en wil ik dergelijk risico dan ook niet nemen, wat mij tot deze beslissing gedwongen heeft. Wielrennen was niet alleen mijn beroep maar ook mijn passie, het doet dan ook enorm veel pijn om deze niet meer te kunnen uitoefenen."



Mooie erelijst

Gianni Meersman moet dus noodgedwongen een punt zetten achter een mooie profcarrière van 10 jaar bij topploegen als Discovery Channel, Française des Jeux, Lotto-Belisol en Etixx-Quick Step. Naast de al vermelde ritzeges in de Vuelta van 2016 boekte onze snelle en sterke landgenoot ook overwinningen in de Ronde van Romandië, de Ronde van Catalonië, de Ronde van Wallonië en de Cadel Evans Great Ocean Road Race.