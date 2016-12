Door: redactie

30/12/16 - 12u04 Bron: Belga

Ferdi Kübler. © afp.

De Zwitserse voormalige Tourwinnaar en wereldkampioen Ferdinand Kübler is op 97-jarige leeftijd overleden, zo maakte het Zwitserse nieuwsagentschap ATS deze middag bekend.

Kübler werd in 1950 de eerste Zwitser die de Ronde van Frankrijk kon winnen. Een jaar volgde de wereldtitel in het Italiaanse Varese. In 1951 en 1952 was hij ook telkens de beste in Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl. In 1954 werd hij tweede in de Tour en veroverde hij ook de groene trui.