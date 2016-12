Marie Rutsaert

29/12/16 - 14u53

video

De Italiaan Vittorio Brumotti is een trialbiker die de afgelopen jaren gesponsord werd door Tinkoff. Sinds kort voert hij zijn fratsen op de fiets uit terwijl hij de kleuren van Astana draagt. Dit korte filmpje werd gedeeld op de Facebookpagina van Team Astana en het toont waarom de fietser het ene topteam kan ruilen voor een ander. Met perfecte controle over zijn stalen ros, springt Brumotti van rots tot rots zónder in het water te belanden.