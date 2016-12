Astana trekt Noorse renner Truls Korsaeth aan

Door: redactie

De 23-jarige Noorse wielrenner Truls Korsaeth heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend bij Astana, waar hij ploegmaat wordt van onze landgenoot Laurens De Vreese. Dat maakte de Kazachse wielerformatie vandaag bekend.

Korsaeth komt over van Team Joker-Byggtorget, een Noorse continentale ploeg. Daar lag hij de voorbije vier seizoenen onder contract. "Als profrenner deel mogen uitmaken van een WorldTour-ploeg, is een droom die uitkomt", vertelde Korsaeth, die in 2015 als derde over de meet kwam in de Ronde van Vlaanderen voor beloften en op het WK in Doha in dienst reed van de Noorse kopman Alexander Kristoff.