La Méditerranéenne telt in 2017 slechts twee etappes

28/12/16 - 22u27

La Méditerranéenne (2.1), de Franse rittenkoers die normaal van 9 tot en met 12 februari afgewerkt zou worden, zal in 2017 uiteindelijk niet vier maar slechts twee etappes tellen. Dat hebben de organisatoren vandaag bekendgemaakt. Ze moesten deze radicale beslissing nemen nadat duidelijk was geworden dat er onvoldoende politieagenten beschikbaar zijn in die periode.