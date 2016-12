Wiggins zet definitief punt achter carrière: "Het wielrennen heeft me alles gegeven"

Thomas Lissens

Sir Bradley Wiggins stopt met wielrennen. Dat maakte de Brit vandaag in geheel eigen stijl bekend op Facebook. De Tourwinnaar van 2012 deelde een foto met daarop de belangrijkste (en indrukwekkende) inhoud van zijn trofeeënkast. "2016 is het einde van mijn hoofdstuk in de wielersport", aldus de 36-jarige Brit.

"Ik heb het geluk gehad om mijn kinderdroom waar te maken", schrijft Wiggins op de Facebookpagina van zijn team Wiggins. "Op mijn twaalfde werd ik gebeten door de wielermicrobe en vanaf dan was het mijn ambitie om een carrière uit te bouwen in de wielersport. Ik heb mijn idolen kunnen ontmoeten en kreeg de kans om twintig jaar lang met de beste wielrenners van deze planeet te rijden. Ik heb bovendien met de beste coaches en managers ter wereld kunnen werken en ook hen zal ik altijd dankbaar zijn."



"De onvoorwaardelijke steun en liefde die ik kreeg van het publiek, zal me altijd bijblijven. Vooral het jaar 2012 (waarin Wiggins de Tour de France won, red.) zal ik nooit vergeten. Het wielrennen heeft me alles gegeven en zonder mijn prachtige vrouw Cath en onze geweldige kinderen had ik dit alles nooit kunnen bereiken. 2016 is het einde van dit hoofdstuk in mijn leven. Kinderen van Kilburn pakten vroeger geen olympische titels of wonnen geen Ronde van Frankrijk. Wel, ze doen dat nu wel!"

