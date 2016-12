Ronde van Qatar gaat volgend jaar niet door wegens financiële problemen

Door: redactie

28/12/16 - 09u37 Bron: Belga

Mark Cavendish won vorig jaar in Qatar. © getty.

De Ronde van Qatar zal in 2017 niet plaatsvinden. Dat meldde de Internationale Wielerunie (UCI) in een persbericht. Het gaat hierbij zowel om de mannen- als om de vrouwenwedstrijd. De organisatie zou het financiële plaatje niet rond kunnen krijgen.

"De UCI ontving vandaag het bericht dat de Ronde van Qatar voor zowel mannen als vrouwen geannuleerd zal worden", communiceerde de UCI op haar website. "De beslissing komt voort uit het moeilijk aantrekken van financiële steun door sponsoren."



In 2017 zou de Ronde van Qatar voor het eerst toegelaten tot de World Tour. De wedstrijd stond gepland van 6 tot 10 februari 2017.



Sinds zijn oprichting in 2002 waren de Belgen steeds erg succesvol in de Ronde van Qatar. Tom Boonen pakte naast vier eindzeges (2006, 2008, 2009 en 2012) ook 22 etappezeges. Wilfried Cretskens ging met de eindzege in 2007 lopen. Afgelopen jaar was de Britse spurtbom Mark Cavendish de eindlaureaat in Doha.