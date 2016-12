Froome houdt vast aan bekende voorbereiding (maar wat met Luik-Bastenaken-Luik?)

Door: redactie

Drievoudig Tourwinnaar Chris Froome houdt in de aanloop naar de Ronde van Frankrijk van 2017 vast aan ongeveer hetzelfde programma als vorig jaar. Dat maakte hij bekend tijdens een bezoek aan zijn Italiaanse schoenensponsor Sidi.

Froome start zijn seizoen eind januari in Australië tijdens de Cadel Evans Great Ocean Road Race en de vijfdaagse Herald Sun Tour. Vervolgens trekt de Brit naar Europa, waar hij eind maart aan de start verschijnt in de Ronde van Catalonië. Froome laat nadien Tirreno-Adriatico en Parijs-Nice links liggen en wil zich in de Ronde van Romandië en het Critérium du Dauphiné klaarstomen voor de Tour. De kopman van Sky twijfelt nog over zijn deelname aan Luik-Bastenaken-Luik.



Froome kan deze zomer voor de derde keer op rij de Tour winnen, voor de vierde keer in totaal.