Thomas De Gendt keert terug naar Ventoux en herstelt gedenkteken Tom Simpson

video Thomas De Gendt, de laatste winnaar op de Mont Ventoux, is deze herfst teruggekeerd naar de mythische kale berg. De 30-jarige renner van Lotto-Soudal fietste tot aan het monument van Tom Simpson, stapte af en herstelde samen met een groep vrijwilligers de trap die naar het gedenkteken van de Engelse wielerlegende leidt.

"Dit is een bedevaartsoord voor duizenden wielertoeristen", vertelde De Gendt ingetogen. "Door de wielerschoenen en de harde winters was de betonnen trap serieus beschadigd. Daarom hebben we de treden afgewerkt met natuursteen, zodat de trap de bittere kou en de mistralwinden kan weerstaan." De laatste trede werd gelegd door dochter Joanne Simpson, amper zes jaar oud toen haar vader het leven liet.



Tom Simpson overleed op 13 juli 1967 tijdens de beklimming van de Mont Ventoux. Volgend jaar zal het precies 50 jaar geleden zijn dat de renner bezweek. Dat zal gepaard gaan met een passend eerbetoon op de gerestaureerde trappen.