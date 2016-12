Door: Hans Verbeke

22/12/16 - 21u57

© Hans Verbeke.

Op training in Tiegem, een deelgemeente van Anzegem, is vandaag de beloftevolle wielrenner Robbe Debuyck uit Gullegem aangereden door een auto. De 18-jarige renner kwam daarbij zwaar ten val en liep daarbij ondermeer verwondingen op aan het hoofd. De automobilist die hem aanreed, bekommerde zich niet om het slachtoffer en reed door. De politie is op zoek naar de chauffeur. Robbe Debuyck, die een contract heeft bij de beloftenploeg van Lotto Soudal, moest voor verzorging naar het ziekenhuis.