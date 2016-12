UCI neemt ingrijpende beslissing rond puntensysteem WorldTour

Door: Glenn Bogaert

22/12/16 - 16u55

© getty.

De Internationale Wielerunie heeft beslist om het puntensysteem in de WorldTour te herzien. Tot nog toe telden enkel de vijf beste renners mee met het oog op het ploegenklassement. Vanaf 2017 tellen echter de punten mee van alle renners van een ploeg. Het zal dus niet langer volstaan om vijf kleppers in jouw selectie te hebben met het oog op puntenwinst. De hele ploeg moet sterk staan om goed te kunnen scoren in de WT-ranking. Het is dat klassement dat uiteindelijk bepalend is voor wie degradeert uit de prestigieuze WorldTour.

Grote verandering dus in wielerland want het wordt meteen ook veel makkelijker om punten te sprokkelen. De eerste 60 in de uitslag van een wedstrijd van de WorldTour krijgen punten. Zo zal bijvoorbeeld plaatsje 60 in het eindklassement van de Ronde van Frankrijk nog 10 punten opleveren. Dat was dit jaar bijvoorbeeld de Fransman Fabrice Jeandesboz van Direct Energie. Voor de eindwinnaar, dit jaar dus Chris Froome, liggen er 1000 punten in het verschiet. In een etappe krijgt enkel de top-5 punten. Wie met ritwinst aan de haal gaat, krijgt 120 stuks.



500 punten voor Ronde

De punten die renners kunnen behalen, is natuurlijk afhankelijk van de wedstrijd. In de Tour valt meer te verdienen dan pakweg in de Giro of Vuelta, de twee andere grote rondes. De eindwinnaar gaat in die rittenkoersen van drie weken met 850 punten aan de haal. Een verschil van 150 punten dus. In andere belangrijke wedstrijden als de Ronde van Vlaanderen, Milaan-Sanremo, Gent-Wevelgem, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik pakt de winnaar 500 punten mee. Nog opvallend: nieuwe wedstrijden in de WorldTour zoals de Omloop en Dwars door Vlaanderen liggen er 300 punten te wachten op de laureaat. Het landenklassement wordt dan weer bepaald door de 'World Ranking'. Ook wedstrijden zonder het statuut WorldTour tellen zo mee. Het is dat specifieke klassement dat bepaalt hoeveel renners ons land mag meenemen naar het WK wielrennen.