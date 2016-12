Vijf Belgen bij LottoNL, dat wil uitpakken in Giro en klassiekers

Door: redactie

22/12/16

LottoNL mikt op Girowinst met Steven Kruijswijk © ANP.

Op de hoofdzetel van de Nederlandse Staatsloterij in Rijswijk is de LottoNL-Jumboploeg van 2017 voorgesteld. Uithangborden zijn Robert Gesink, Steven Kruijswijk en Dylan Groenewegen. Met Jurgen Van den Broeck, Floris De Tier, Maarten Wynants, Victor Campenaerts en Gijs Van Hoecke rijden er dit seizoen vijf Belgen bij het Nederlandse WorldTour-team.

LottoNL-Jumbo zag met onder andere Sep Vanmarcke, Wilco Kelderman en Moreno Hofland enkele grote namen vertrekken. Daar tegenover staat de komst van Jurgen Van den Broeck en de terugkeer van Stef Clement en Lars Boom. Ook enkele nieuwe, jonge renners kwamen het team met het oog op de toekomst versterken. Giro met Kruijswijk Steven Kruijswijk leek dit jaar op weg naar eindwinst in de Giro, maar zag die droom in rook opgaan na een valpartij in de slotweek. Dit jaar wordt de Giro opnieuw een doel voor de ploeg. "De voorbereiding wordt een kopie van afgelopen twee jaar", aldus ploegleider Merijn Zeeman. "Ik hoop dat we in 2017 die roze trui nog wat langer mogen dragen, liefst tot op het eind." Parijs-Roubaix Het seizoen 2016 werd er één met 19 overwinningen. "Dat aantal willen we graag evenaren", zegt ploegleider Nico Verhoeven. "Al is het niet zozeer het aantal zeges dat telt, maar de kwaliteit van die zeges. We willen overwinningen van een hoger niveau. Parijs-Roubaix bijvoorbeeld is één van de grote doelen." Ritten kapen met Gesink De ploeg trekt ook met een andere ambitie naar de Tour. "We willen meer ritten kapen", vervolgt Verhoeven. "En Robert Gesink krijgt een vrije rol en mikt niet op een klassement. Verder willen we natuurlijk ook de sprinttrein rond Dylan Groenewegen uitspelen." Klassieker met Boom Sep Vanmarcke koos dit seizoen voor andere oorden en ging aan de slag bij Cannondale-Drapac. Lars Boom, de voorbije jaren bij Astana, wordt de kopman in het voorjaar. "Het is fijn om terug te zijn", zegt hij. "Het voelt als thuiskomen. Na twee jaar weg te zijn geweest heb ik de ploeg beter zien worden, professioneler. Ik kijk uit naar het voorjaar, al rijd ik wel eerst nog enkele crossen. Als voorbereiding op die klassiekers kan dat geen kwaad. Ik heb goed getraind de voorbije weken en wil in die crossen geen mal figuur slaan. De ambitie voor 2017 is duidelijk: een klassieker winnen."

Kopmannen LottoNL-Jumbo willen scoren op diverse fronten

Steven Kruijswijk zag in 2016 de eindzege de neus doorgeboord in de Giro op de derde laatste dag, na een valpartij in de sneeuw. "Ik wil niet meer denken aan die Giro", zei hij op persmoment met de ploeg in het Nederlandse Rijswijk. "Ik kijk vooruit naar de Giro van 2017."



Kruijswijk liet in 2016 zien dat hij mee kan doen om de overwinning in een grote ronde. Ook in 2017 start hij de Ronde van Italië met het allerhoogste doel, de roze trui. "Mijn winter en het voorjaar staat in het teken van het grote doel, de Giro. Samen met de ploeg gaan we er alles aan doen om opnieuw in topvorm aan de start te verschijnen."



Kruijswijk tekende dit jaar bij en heeft het volle vertrouwen om met Team LottoNL-Jumbo voor het hoogst haalbare, eindwinst in een grote ronde, te kunnen gaan. Het voorbije jaar kwam hij een paar mannetjes in steun tekort in die Giro. "De ploeg heeft in samenspraak met mij een aantal renners aangetrokken die me kunnen bijstaan in de Giro en met Stef Clement en Jurgen Van den Broeck heb ik twee belangrijke helpers gekregen. Daarom rijden zij ook bijna hetzelfde programma en gaan zij ook met mij op hoogtestage. Ook de rest van de Giro-selectie zal vaker met mij koersen en trainen."



Gesink

Voor Robert Gesink begint het seizoen vroeg dit jaar. "Ik ga na de jaarwisseling richting Australië om de Tour Down Under te rijden. Daarnaast rijd ik in Abu Dhabi en bouw ik verder richting de Tour. Ik vind het mooi om het jaar op een avontuurlijke wijze met veel verschillende koersen te starten. In de Tour Down Under is het altijd afwachten hoe je uit de winter komt, maar als het er in zit ga ik daar voor een goed klassement. Later in het seizoen start ik in de Ronde van Californië. In de Tour wil ik graag een rit winnen en daar gaan we met de hele ploeg alles voor doen."



De overwinning op de Aubisque in de Vuelta gaf Robert Gesink een enorme boost. "De laatste jaren waren voor mij echt een eyeopener. De Tour van 2015 en de Vuelta van 2016 gaven mij het gevoel dat er nog heel veel in zit. Ik vind het schitterend om in de komende Tour voor ritzeges te gaan. Terug naar mijn roots van aanvallend koersen en erin vliegen."



De vooruitgeschoven sprinter van Team LottoNL-Jumbo is ook in 2017 Dylan Groenewegen. De Nederlandse kampioen hoopt komend seizoen de beste sprinters ter wereld te kunnen verslaan. Hij is blij met het vertrouwen dat de ploeg hem geeft door middel van de sprinttrein. "Het is allemaal heel snel gegaan; de sprinttrein werd steeds beter en ik begon te winnen. Het is logisch om met dit project door te gaan. In hoofdlijnen zal er weinig aan de trein veranderen. Wel hebben we een mooie toevoeging aan deze trein. Lars Boom gaat ook zijn steentje bijdragen en is daar de ideale renner voor. Hij kan goed sturen, weet zich prima te plaatsen en kan lang een hoog vermogen trappen."



Voor Dylan Groenewegen zal 2017 er grotendeels uit gaan zien als het vorige seizoen. "De grote doelen in 2017 zijn het Nederlands Kampioenschap en opnieuw de Tour. Ik zou dolgraag mijn rood-wit-blauwe trui met een jaar verlengen en die in de Tour de France laten zien om daar opnieuw het gevecht aan te gaan met de beste sprinters ter wereld. In de Eneco Tour heb ik getoond dat ik de sprinttop aan kan."