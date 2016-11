UCI fluit koersorganisaties terug in beslissing over kleinere ploegen

Door: redactie

De Internationale Wielerunie (UCI) vindt niet dat koersorganisaties kunnen beslissen over het aantal renners dat ploegen kunnen opstellen bij bepaalde wedstrijden. Gisteravond werd door de AIOCC, die de organisatoren verenigt van de belangrijkste koersen, bekendgemaakt dat vanaf 2017 ploegen die zullen aantreden in grote wielerrondes uit acht en niet langer uit negen renners zullen bestaan.

"De UCI wil verduidelijken dat ondanks het feit dat sommige stakeholders, waaronder sommige koersorganisaties, een verandering willen zien in de omvang van ploegen, alleen de Professional Cycling Council (PCC) besluiten mag nemen over deze kwestie", verklaarde de UCI in een communiqué. De PCC kwam eerder deze maand al overeen om in 2017 nog geen veranderingen door te voeren.



Dat besluit komt niet overeen met de beslissing die het AIOCC vrijdag nam in samenspraak met de drie grootste tourorganisatoren ASO, RCS en Flanders Classics, die vragende partij waren. "Dat de ploegen een mannetje minder tellen moet ervoor zorgen dat de koersen veiliger worden", gaf Christian Prudhomme, de voorzitter van de AIOCC en de sterke man van de Ronde van Frankrijk, meer uitleg. "De veiligheid van de renners gaat voor alles. Daarom hebben we bijvoorbeeld ook beslist dat de opblaasbare boog van de "flamme rouge" zal verdwijnen. Daarnaast zullen kleinere teams de koers spannender en opener maken."



Ook bij enkele teammanagers viel de beslissing van het AIOCC niet in goede aarde. "Er wordt met ons geen rekening gehouden", reageerde Jonathan Vaughters van Cannondale-Drapac. "Ik ben niet tegen het idee van kleinere teams. Maar laat ons dat dan weten voordat we de hele planning voor volgend seizoen opgemaakt hebben."



Renners op straat

Patrick Lefevere van Etixx - Quick-Step is categoriek tegen. "Hierdoor gaan een honderdtal renners op straat komen te staan. Waarom zouden we immers nog dertig renners in diens nemen als je het met vijf minder kan doen. In de technische omkadering van de teams zullen er ook een veertigtal jobs verdwijnen. De teams kleiner maken zou niet de eerste stap mogen zijn om het wielrennen veiliger te maken. Je wedstrijd op deftige wegen in plaats van op een karrenspoor organiseren en geen finish 90 meter na een scherpe bocht trekken, zouden beter ideeën zijn."