Velits vindt geen nieuwe ploeg en zet punt achter carrière

Drievoudig wereldkampioen op de ploegentijdrit Peter Velits heeft zijn professionele wielercarrière beëindigd. De Slowaakse wielrenner reed sinds 2014 voor BMC, maar die ploeg wilde na dit jaar niet meer met hem verder. Het lukte Velits niet om een nieuwe ploeg te vinden.

Met QuickStep (2012 en 2013) en BMC (2014) werd de 31-jarige Slowaak drie keer op rij wereldkampioen in het ploegentijdrijden, maar individuele prestaties bleven nagenoeg uit. "BMC liet me daarom al vroeg weten dat het beter was om naar een ander team uit te kijken. Mijn managers voerden gesprekken met Trek, FDJ en de nieuwe ploeg Bahrain-Merida, maar niemand toonde interesse", liet Velits weten aan Slowaakse media.