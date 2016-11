Door: redactie

25/11/16 - 19u40

De prominente koersorganisatoren ASO, RCS Sport en Flanders Classics hebben samen beslist dat er vanaf volgend seizoen minder renners zullen deelnemen aan de internationale wielerwedstrijden. Dat betekent dat er in de grote rondes als de Tour, Giro en Vuelta geen 9, maar wel 8 renners per team aan de start zullen staan. In andere wedstrijden wordt er niet langer gewerkt met 8, maar met 7 renners.