Quick-Step Floors en Lotto-Soudal krijgen WorldTour-licentie

Door: redactie

25/11/16 - 19u17

Wilfried Peeters en Patrick Lefevere. © photo news.

De Belgische wielerformaties Quick-Step Floors en Lotto-Soudal hebben een WorldTour-licentie voor de komende twee jaar ontvangen. Dat heeft de Internationale Wielerunie (UCI) vandaag bekendgemaakt. 17 teams zijn al zeker van hun WorldTour-status. De nieuwe Chinese ploeg TJ Sport moet nog wachten of het een licentie voor de WorldTour krijgt.

Het Chinese bedrijf TJ Sport nam eerder dit jaar de licentie over van Lampre-Merida. Maar van een WorldTour-status is de formatie nog niet zeker. De Licentiecommissie onderzoekt nog het dossier.



Naast Quick-Step Floors en Lotto-Soudal zijn ook de volgende teams zeker van een WorldTour-licentie: nieuwkomers Bora-Hansgrohe (met Peter Sagan) en Bahrain-Merida (met Vincenzo Nibali), AG2R, Astana, BMC, Cannondale, Dimension Data, FDJ, Movistar, Orica-BikeExchange, Katusha-Alpecin, LottoNL-Jumbo, Sky, Sunweb (voorheen Giant-Alpecin) en Trek-Segafredo. Tinkoff en IAM Cycling zijn er niet meer bij.



Sport Vlaanderen-Baloise, Wanty-Groupe Gobert, Veranda's Willems-Crelan (fusie tussen continentale Veranda's Willems en Crelan) en WB Veranclassic-Aqua Protect (opvolger van continentale Wallonie-Bruxelles) zijn in 2017 de Belgische procontinentale teams van dienst.