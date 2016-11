Theuns hervat na vier maanden blessureleed competitie op de piste

Door: redactie

24/11/16 - 16u57 Bron: Belga

© photo news.

Zico Waeytens en Edward Theuns nemen vrijdag 25 en zaterdag 26 november deel aan de Revolution Champions League in Manchester, een meeting op de piste waarbij WorldTour-teams het opnemen tegen pisteteams. Voor Theuns is het een heroptreden in competitie na zijn gebroken ruggenwervel in de Tour de France van dit jaar.

Theuns eerste kilometers in competitie zijn dus niet op de weg, maar op de piste. "Ik kijk er naar uit", zegt hij, "ik heb hier wel zo'n beetje naar toegeleefd. Na maandenlange revalidatie en training is het plezant om eindelijk weer een wedstrijd te koersen. In de eerste plaats is het een goede manier op te testen hoe ver ik sta in mijn conditie-opbouw en aan de andere kant is het ook gewoon plezant om zo'n pistewedstrijd te rijden. Het is competitie, maar ik ga nu ook weer niet te zot doen."



Theuns brak een ruggenwervel tijdens de tijdrit op 15 juli en moest daarna een operatie ondergaan. Zijn problemen zijn nu zo goed als van de baan. "Ik heb groen licht gekregen van de dokter om te rijden", zegt hij, "indien ik er niet klaar voor zou zijn, zou ik ook niet deelnemen. Je moet een keer hervatten en dit is een mooie opportuniteit. Pijn heb ik niet echt meer in mijn rug, maar ik voel hem wel nog, ik voel dat ik een zware blessure heb gehad en ik houd nog steeds rekening met de gevolgen van die blessure. Hervatten op de piste kan geen kwaad", gaat hij verder, "je kan op de weg ook vallen, je kan op training ook een ongeval hebben, het is niet dat het gevaarlijker koersen is op de piste. Ik train al volop, ik zit weer in mijn normale koersritme, het zal deugd doen om de benen er eens 'te testen. Het is niet dat de piste me onbekend is, ik train er regelmatig op en bij de jeugd heb ik er ook nog gekoerst. Het zal fijn zijn om nog eens te koersen en risico's ga ik er niet nemen."



Theuns rijdt aan de zijde van ploegmaat Marco Coledan. Ook Ilo Keisse is trouwens van de partij, net zoals Zico Waeytens die zal met ploegmaat Ramon Sinkeldam van Giant-Alpecin. In totaal nemen zeven WorldTour-teams deel, zij strijden tegen vijf pisteteams. Een volgende meeting is op 2 en 3 december in december waar Theuns ook zal deelnemen. Daarna trekt hij met zijn team Trek-Segafredo vanaf 8 december op stage naar Spanje.