Gent-Wevelgem gaat onverhard en dat laten deze kleppers weten

23/11/16 - 22u16

video De 79ste Gent-Wevelgem gaat zondag 27 maart 2017 over onverhard parcours. Tenminste: een klein beetje. En niet omdat het in de mode is. Met een ommetje over drie 'Plugstreets' tussen de eerste en de tweede beklimming van de Kemmelberg, wordt nog maar eens het slagveld van de Grote Oorlog 1914-1918 in herinnering gebracht.