Zesdaagse van Gent 2017 is al voor driekwart volzet

23/11/16 - 13u57 Bron: Belga

Bradley Wiggins en Mark Cavendish, de laureaten van dit jaar. © ap.

De organisatoren van de Zesdaagse van Gent hebben al 30.000 van de 42.000 beschikbare tickets voor de editie 2017 aan de man gebracht. Dat is vandaag bekendgemaakt.

De 76e Gentse Zesdaagse eindigde zondagavond in 't Kuipje met een zege van de Britse vedetten Bradley Wiggins en Mark Cavendish. "Het was de kers op de taart van een sportief erg hoogstaande 76e editie", stelt Golazo Sports. "Ook qua belangstelling overtrof deze editie alle voorgaanden: 't Kuipke was elke dag helemaal volzet. Ongetwijfeld zorgen beide factoren ervoor dat de tickets voor de editie van volgend jaar, van 14 t.e.m. 19 november, al meteen de deur uitvliegen."



Maandagochtend ging de ticketverkoop van start, op dinsdagavond stond de teller al op 30.000 stuks (van de 42.000 beschikbare plaatsen). "Wie er graag bij wil zijn in 2017, maakt er best snel werk van", luidt het advies.



Tickets zijn te koop via www.lottozesdaagse.be.