Brajkovic zet wielercarrière verder bij Bahrain Merida

Janez Brajkovic draagt in 2017 het shirt van Bahrain Merida. De 32-jarige Sloveen moet bij de nieuwe WorldTour-formatie kopman Vincenzo Nibali bijstaan in de grote rondes.

Brajkovic is prof sinds 2005 en fietste voor Discovery Channel (later RadioShack), Astana en (sinds 2015) UnitedHealthCare. Hij is een voormalig wereldkampioen tijdrijden bij de beloften en tweevoudig nationaal kampioen tegen de chrono. Op zijn erelijst prijken ook het Critérium du Dauphiné (2010) en de Ronde van Slovenië (2012).



Bahrain Merida is een nieuwe wielerploeg die in 2017 meteen deel uitmaakt van de WorldTour. Naast Nibali tekenden onder meer Joaquim Rodriguez, Heinrich Haussler, Ion Izaggire en Giovanni Visconti voor het team uit Bahrein.



Brajkovic is in de wolken met zijn overstap. "Dit is voor mij een unieke kans om weer op het hoogste niveau uit te komen", zegt hij. "Ik ben vastberaden om te bewijzen dat ik nog een plaats heb in het profpeloton. Ik wil 100 procent geven voor de ploeg en Nibali en andere ploegmaats helpen."